MP ejecuta allanamiento en Santa Rosa por muerte de persona

Por Multimedia Stereo 100 |
Este martes, personal de la Fiscalía de Distrito del Ministerio Público (MP) en Jalapa ejecuta allanamiento en seguimiento a la muerte de una persona.
El operativo es en coordinación con la Fiscalía Regional V Suroriente y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC). Las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias se desarrolla en la aldea El Copante, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
«Estas acciones se llevan a cabo en seguimiento a una investigación en curso relacionada con la muerte de una persona, ocurrida el 7 de julio de 2022, en Mataquescuintla, Jalapa», indica la publicación en redes sociales del MP.
Información y fotografía MP