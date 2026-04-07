MP ejecuta allanamiento en Santa Rosa por muerte de persona

Abr 7, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, personal de la Fiscalía de Distrito del Ministerio Público (MP) en Jalapa ejecuta allanamiento en seguimiento a la muerte de una persona.

El operativo es en coordinación con la Fiscalía Regional V Suroriente y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC). Las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias se desarrolla en la aldea El Copante, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

«Estas acciones se llevan a cabo en seguimiento a una investigación en curso relacionada con la muerte de una persona, ocurrida el 7 de julio de 2022, en Mataquescuintla, Jalapa», indica la publicación en redes sociales del MP.

Información y fotografía MP