INSIVUMEH advierte sobre tormentas locales severas y posible caída de granizo por Onda del Este No. 16.

Jul 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Fuente: @insivumehgt |

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que para este lunes 06 de julio de 2026 se mantendrá un ambiente cálido y soleado en la mayor parte del país durante la mañana; sin embargo, advierte sobre un cambio drástico en las condiciones climáticas para la tarde y noche debido a los efectos de la onda del este número 16.

De acuerdo con el boletín oficial de las condiciones atmosféricas, la interacción de este sistema meteorológico podría favorecer el desarrollo de tormentas locales severas, las cuales vendrán acompañadas de abundante lluvia, viento fuerte y la probabilidad de caída de granizo.



Pronóstico por horarios y regiones



Mañana: Se reportaron posibles nublados y lluvias ligeras al amanecer en las regiones del norte, seguidos de un aumento de la temperatura hacia el mediodía y una disminución temporal de la nubosidad en el territorio nacional.



Tarde y Noche: Se prevé el desarrollo de lluvias con actividad eléctrica concentradas principalmente en las regiones de Bocacosta, Occidente y el Altiplano Central. Las autoridades no descartan que estas precipitaciones se extiendan a otros sectores del país y se prolonguen hasta altas horas de la noche.