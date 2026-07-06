Extraño momento en el Hospital Nacional de Retalhuleu causa inquietud entre trabajadores.

Jul 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Mario Tumín |

Un inusual momento se vivió recientemente en el Hospital Nacional de Retalhuleu, luego de que personal del centro asistencial asegurara haber presenciado un hecho que califican como fuera de lo común.

En el video se observa claramente cómo una silla de ruedas se mueve sola.

Esto ocurrió en el área donde se ubican las ambulancias, y allí, a pocos metros, está la morgue.

De acuerdo con algunos trabajadores, no sería la primera vez que ocurren situaciones extrañas dentro del hospital. Con el paso de los años han surgido diversos relatos sobre presuntos fenómenos paranormales que forman parte de las historias que circulan entre el personal.

Entre los casos más comentados se mencionan la supuesta aparición de una enfermera vestida de blanco, pacientes que, según las creencias populares, aún se resisten a abandonar este plano terrenal, además de voces que susurran al oído y objetos que caen sin una explicación aparente.

Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre estos relatos, por lo que permanecen como testimonios y experiencias compartidas por algunos trabajadores del hospital.