Continúa búsqueda de niña de 3 años arrastrada por el río Cabuz en San Pablo, San Marcos.

Jul 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Las acciones de búsqueda y rescate continúan este día en el río Cabuz, aldea El Quetzalí, municipio de San Pablo, San Marcos, por una menor de 3 años que fue arrastrada por la corriente el pasado sábado 4 de julio.

La menor fue identificada como Yaritza Jadasha Chilel Esteban. Según familiares, la niña salió de su vivienda aproximadamente a las 2:00 de la tarde y al cruzar un puente de hamaca habría perdido el equilibrio y caído al río. El hecho se dio tras la crecida del río Cabuz.

En las labores participan personal de @ASONBOMDGT, @BVoluntariosGT, Bomberos Municipales Departamentales de Tocache, El Porvenir, San Pablo, San José El Rodeo, El Tumbador y Chayen, así como Bomberos Voluntarios de la 65.ª Compañía de San Rafael Pie de la Cuesta y de la 20.ª Compañía de Malacatán. También se han sumado comunitarios y la Municipalidad de San Pablo, como parte del Sistema CONRED.

Los recorridos de búsqueda se han extendido por la ribera del río desde San Rafael Pie de la Cuesta hasta San Pablo, El Rodeo y parte de Catarina. Equipos de rescate mantienen vigilancia en las rejillas de una hidroeléctrica del sector y rastreos entre la maleza.

De forma paralela fue activada a nivel nacional la Alerta Alba-Keneth para ampliar la difusión del caso.

Hasta el momento la menor no ha sido localizada y los equipos continúan con las operaciones.

Fotografías: Sistema CONRED.