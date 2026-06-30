Granizada sorprende a vecinos de Palestina de los Altos, Quetzaltenango

Una fuerte caída de granizo se registró la tarde de este martes en la aldea El Edén y el caserío Los Laureles, en el municipio de Palestina de los Altos, Quetzaltenango. El fenómeno sorprendió a vecinos del sector, quienes observaron la presencia de hielo acumulado durante la lluvia.

La granizada estuvo acompañada de precipitaciones y condiciones atmosféricas inestables que han favorecido la formación de tormentas en distintos puntos del Occidente del país durante esta temporada.

Autoridades y organismos de monitoreo han señalado que estos cambios son comunes durante la época lluviosa, cuando el ingreso de humedad y el calentamiento diurno favorecen nubes de gran desarrollo vertical.

Este tipo de eventos genera atención principalmente en comunidades agrícolas, ya que la caída de granizo puede provocar daños en cultivos sensibles como papa, maíz y hortalizas, productos que forman parte importante de la economía local en municipios de la región de Quetzaltenango.

Hasta el momento no se reportan daños mayores; sin embargo, vecinos mantienen vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias fuertes, viento o más granizadas en las próximas horas. Las condiciones climáticas continuarán siendo monitoreadas por las autoridades correspondientes.