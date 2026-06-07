Incidente en subestación del INDE provoca masivo corte de energía eléctrica en Quetzaltenango y la región

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) ha emitido un aviso a la población altense tras registrarse una masiva suspensión del fluido eléctrico que afecta a diversos sectores de la ciudad y zonas aledañas. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la institución, el origen de la falla proviene directamente de la Subestación La Esperanza, propiedad del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), donde se suscitó un incidente técnico en las líneas de transmisión.

Esta avería en la infraestructura del INDE ha provocado la salida de operación de los ramales denominados Xela 1, Xela 2 y Xela 3, los cuales distribuyen la energía a gran parte del municipio. La administración de la EEMQ aclaró de forma enfática a los usuarios que esta suspensión del servicio es totalmente ajena a la red de distribución municipal, tratándose de un problema de gran escala que está impactando negativamente a nivel regional.

Ante esta situación, las cuadrillas y técnicos especializados del sistema de transporte del INDE ya se encuentran desplegados en el área afectada realizando las maniobras e inspecciones necesarias para corregir el desperfecto.

Aunque las autoridades correspondientes lamentaron los inconvenientes causados en los hogares y comercios altenses, indicaron que las labores se ejecutan con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.