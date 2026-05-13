Xelajú MC anuncia reserva de boletos para la final ante Municipal

Por Fernando Castellanos |

El Club Xelajú MC oficializó la logística para la reserva de entradas del partido de vuelta de la Gran Final del Torneo Clausura 2026. La afición altense podrá asegurar su lugar en el estadio Mario Camposeco, zona 3 de Quetzaltenango, a partir de este viernes 15 de mayo, bajo un estricto protocolo de reserva diseñado para priorizar a quienes han seguido al equipo en la fase previa.

Requisitos y mecánica de reserva

La dirigencia del cuadro Superchivo estableció condiciones específicas para la adquisición de los boletos, con el fin de evitar la reventa y asegurar el acceso a su afición local:

➡️ Presentación de codo: Será obligatorio presentar el codo de entrada del partido de la semifinal y el DPI.

➡️ Límite de compra: Se venderán únicamente dos boletos por persona.

➡️ Horario de inicio: Las taquillas abrirán a partir de las 10:00 horas este viernes.

Logística en el estadio Mario Camposeco

Para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones excesivas, el club habilitará cinco taquillas en diferentes puntos del estadio. El proceso se dividirá en dos etapas:

➡️ Fase 1 (Reserva): Este viernes se realizará el pago y la entrega de un comprobante de reserva de boletos.

➡️ Fase 2 (Entrega física): Los boletos físicos, con sus respectivos sellos y medidas de seguridad, serán entregados la próxima semana en fechas que el club confirmará próximamente.

Expectativa por el título

El Mario Camposeco se prepara para recibir el duelo definitivo por la final de Liga Nacional ante Municipal. La directiva instó a los aficionados a acudir con tiempo y respetar las filas, recordando que no habrá venta libre en esta primera etapa de reserva para garantizar que el estadio luzca un lleno total con la afición que apoyó durante toda la liguilla.