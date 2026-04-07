Estudiantes del Cunoc realizan plantón y denuncian irregularidades en elección en la USAC

Abr 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Estudiantes del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) en Quetzaltenango, representados por la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente (AEUO) «Willy Miranda», llevaron a cabo un plantón, este 6 de abril de 2026, como medida de protesta ante lo que califican como «graves irregularidades» en el proceso de elección de autoridades dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

A través de un comunicado oficial, la organización estudiantil manifestó su rechazo a las acciones del rector de facto, Walter Mazariegos, a quien señalan de utilizar mecanismos ilegítimos, vacíos legales y decisiones arbitrarias para influir en la elección de autoridades universitarias.

Asimismo, denunciaron que el Consejo Superior Universitario (CSU) ha tomado decisiones que, según los estudiantes, vulneran la democracia universitaria. Entre estas, mencionan la exclusión de cuerpos electorales legítimamente electos, lo que afectaría la integración del Cuerpo Electoral Universitario y favorecería intereses particulares.

Los estudiantes también señalaron que, recientemente, se ha impulsado el traslado de actividades académicas a la modalidad virtual en medio del proceso electoral, situación que consideran limita la organización y participación de la comunidad universitaria.

La protesta se desarrolla en un contexto de creciente tensión, luego del cierre total del campus central de la Usac, medida que ha impedido el ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo, además de provocar la suspensión de actividades presenciales.

En su pronunciamiento, la AEUO advirtió sobre la posible configuración de un nuevo fraude universitario y realizó un llamado a estudiantes, docentes, egresados y población en general a mantenerse vigilantes, organizados y activos frente a las decisiones del CSU.

El movimiento estudiantil enfatizó que la defensa de la autonomía universitaria y la transparencia en los procesos democráticos es fundamental para el futuro de la educación superior pública en el país.