El Congreso condecora con la Orden del Soberano a los campeones mundiales de boxeo

Abr 8, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Política , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Lester Martínez y Joshua Kevin Antón reciben la máxima distinción del Congreso de la República de Guatemala tras conquistar títulos del CMB en California, Estados Unidos de América.

Los boxeadores se unen al selecto grupo de atletas condecorados, junto a los medallistas olímpicos, Adriana Ruano y Jean Pierre Brol.

En una sesión cargada de patriotismo y reconocimiento, el Congreso de la República oficializó la entrega de la Condecoración de la Orden del Soberano Congreso en el grado de Caballeros a los pugilistas guatemaltecos, Lester Martínez y Joshua Kevin Antón. El homenaje surge tras la histórica jornada, el 21 de marzo reciente, donde ambos brillaron en cuadriláteros estadounidenses.

Mediante la aprobación de los Acuerdos Legislativos 12-2026 y 13-2026, los diputados ratificaron que este reconocimiento es un acto de justicia para quienes han demostrado méritos excepcionales en el deporte internacional.

Los méritos: Dos cinturones para Guatemala

La distinción responde a las impresionantes victorias obtenidas simultáneamente en California, Estados Unidos:

➡️ Lester Martínez: El orgullo de Petén conquistó el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

➡️ Joshua Kevin Antón: Se alzó con el título en la categoría superwelter, también bajo el sello del CMB.

Voces desde el Legislativo

Diversas bancadas coincidieron en que honrar a estos atletas es enviar un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones.

«Al otorgar este reconocimiento, no solo enaltecemos el deporte, sino a la niñez y juventud guatemalteca», dijo el diputado, José Chic, presidente de la Comisión de Deportes.

Por su parte la diputada, Alma Luz Guerrero, calificó el homenaje como un «orgullo nacional», subrayando la importancia de respaldar el talento local que representa dignamente la bandera de Guatemala en escenarios globales.

Un lugar en la historia del deporte nacional

Con esta distinción Martínez y Antón entran en el «Salón de la Fama» del reconocimiento legislativo, compartiendo honores con figuras recientes como:

➡️ Adriana Ruano: Medallista de oro en Tiro (París 2024).

➡️ Jean Pierre Brol: Medallista de bronce en Tiro (París 2024).

➡️ Delegación Olímpica 2024: Reconocida en su totalidad tras su histórica participación en Francia.