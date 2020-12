Muere el padre Juan José Mendoza, Iglesia San Juan de Dios

Your browser does not support the audio element.

Vía Fernando Castellanos

El Padre Juan José Mendoza pasó por fuertes quebrantos de salud, incluyendo el COVID-19, en su último mensaje refirió lo grave de la enfermedad y que muchas personas no tienen la capacidad y el acceso a un buen sistema de salud.

Curarse de COVID19 lleva bastante tiempo, insisto que compartamos nuestra experiencia, porque ayuda a otros, tanto espiritual, como psicológica y espiritualmente.

Pienso en tantos pobres que no tienen ni buena alimentación ni medicina. ¡Qué tristeza!

Nosotros en nuestra Congregación de Misioneros Paulinos lo tenemos todo, porque San

Vicente de Paúl dijo que hasta deberiamos ser capaces de vender los vasos sagrados (de la Misa) para atender a nuestros enfermos.



También es oportuno pensar si estamos preparados para la muerte. Se dice que quien no está preparado para la la muerte no está preparado para la vida.

Si Dios no me lleva ya desde Guatemala, nos volveremos a ver pronto en El Salvador, Honduras, etc.

Amén