Trágico fallecimiento de adulto mayor tras ser arrastrado por río en Santa Lucía Utatlán

Jun 23, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Fredy de León.

SANTA LUCÍA UTATLÁN, SOLOLÁ – Un hombre de 91 años falleció durante la tarde-noche de este lunes tras ser arrastrado por la corriente de un río en el Paraje Chové, comunidad Chichimuch, a consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron el municipio.

La víctima fue identificada como Felícito Ajú Quiché, cuyo deceso ha generado profunda consternación en la región debido a las circunstancias en las que ocurrió el percance.

Más allá de la tragedia que ha enlutado a la localidad, don Felícito Ajú Quiché era reconocido en su comunidad de Ciénaga Grande por una trayectoria de vida marcada por el servicio.

Nacido el 22 de agosto de 1935, dedicó gran parte de su existencia a impulsar el desarrollo local, destacando su participación en la fundación de la Escuela Oficial Rural Mixta de Ciénaga Grande en 1980 y su liderazgo en organizaciones como la Asociación La Guadalupana y la Cooperativa Agrícola La Unión Argueta R.L.

Además de su labor agrícola y comunitaria, fue un hombre de profunda fe, habiendo profesado el evangelio desde los 13 años y participado en labores de evangelización durante décadas.

Su legado trasciende su faceta pública, dejando una familia numerosa integrada por su esposa, Francisca Yac Vásquez, sus nueve hijos, 33 nietos y 36 bisnietos.

Mientras las autoridades y vecinos lamentan su partida, en Ciénaga Grande persiste el recuerdo de quien, durante nueve décadas, mantuvo un compromiso constante con el bienestar de su entorno, marcando la historia de la comunidad con una vida de trabajo y dedicación.