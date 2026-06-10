Sin alerta de oleaje en las playas públicas de Champerico, Retalhuleu

Jun 10, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Hasta el momento todo transcurre con normalidad y las condiciones del mar se mantienen estables. Las olas presentan un tamaño habitual, permitiendo que los visitantes disfruten de la playa con tranquilidad.

Además, los negocios y ranchos ubicados en el sector continúan operando de manera regular, atendiendo a turistas y familias que llegan para disfrutar de este importante destino turístico.

Champerico es uno de los lugares más visitados por viajeros provenientes del occidente y de diferentes puntos del país, quienes aprovechan sus atractivos naturales y la belleza de sus playas.

Recomiendan a los visitantes a mantenerse informados por medio de las autoridades competentes y seguir las medidas de prevención habituales para disfrutar de una estadía segura.