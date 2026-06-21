PNC recupera espacios en antiguo Cementerio General en Cantel

Jun 21, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este domingo, agentes de la División de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC) recuperan espacios en el antiguo Cementerio General, zona 1 de Cantel, Quetzaltenango.

Los agentes pintaron una pared, de unos 40 metros, la cual fue pintarrajeada con símbolos que pertenecen a una pandilla.

Las autoridades presumen que los grupos criminales, por medio de las pintas, pretendían crear zozobra en los vecinos, por ello, se recuperó el espacio cambiando la perspectiva y previniendo el delito en la comunidad.