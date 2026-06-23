PMTQ intensifica operativos diarios para retirar obstáculos y recuperar espacios públicos

Jun 23, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Fernando Castellanos |

El equipo de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) mantiene un despliegue diario en diferentes puntos de la cabecera departamental con el objetivo de liberar las calles de elementos que obstruyen de forma indebida la vía pública.

Estas acciones forman parte de un plan de ordenamiento urbano que busca poner fin a la práctica de apartar lugares o bloquear calles con objetos particulares.

➡️ Evite sanciones: Las autoridades de tránsito recuerdan a los comercios y vecinos que la colocación de conos, botes con cemento, cajas o mercaderías sobre la vía pública está prohibida por la normativa vigente, por ello, estos operativos de limpieza y ordenamiento continuarán ejecutándose de manera sorpresiva en las distintas zonas de la ciudad.