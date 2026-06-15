PDH verifica mejoras en Instituto en San Miguel Sigüilá

Jun 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

En fecha reciente, como parte del seguimiento a un expediente de investigación por la posible vulneración del derecho a la educación, al acceso al agua potable y por condiciones de hacinamiento, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Quetzaltenango verificó el cumplimiento de las mejoras implementadas en el Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza La Emboscada, San Miguel Sigüilá.

Se hizo una visita al referido centro educativo, donde se estableció que el acceso al agua potable ha sido garantizado por las autoridades del establecimiento, tras la conexión del servicio a un nuevo proyecto de abastecimiento.

Asimismo, se constató una mejora en las condiciones de espacio para los estudiantes, contribuyendo a reducir el hacinamiento que afectaba a la comunidad educativa

La delegada departamental de PDH, Zully Luna, informó de la visita al centro educativo.