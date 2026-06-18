Parque Arqueológico Tak’alik Ab’aj lamenta la pérdida de “Chepe”, su emblemático venado

Jun 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Por Redacción Stereo 100.

RETALHULEU – La administración y el personal del Parque Arqueológico Tak’alik Ab’aj, ubicado en el municipio de El Asintal, Retalhuleu, informaron con pesar el fallecimiento de “Chepe”, un ejemplar de venado cola blanca que durante años se consolidó como uno de los habitantes más apreciados del sitio.

El animal, conocido por recorrer con serenidad los senderos y monumentos del parque, salió del área protegida hace algunos días tras el daño causado al cerco perimetral por la caída de un árbol, producto de las recientes condiciones climáticas adversas. Según el reporte oficial, el ejemplar emprendió una travesía fuera de su hábitat, lo que motivó un esfuerzo coordinado de búsqueda en el que colaboraron activamente familias y niños de comunidades aledañas, quienes reportaron avistamientos del animal en distintos puntos.

Pese a los intentos por lograr su rescate y retorno, se confirmó que “Chepe” perdió la vida al ser herido mortalmente mientras intentaba cruzar una carretera, siendo posteriormente retirado del lugar por personas desconocidas en un vehículo.

La pérdida ha generado consternación entre los trabajadores del sitio arqueológico y los visitantes frecuentes, quienes han recordado al animal como un símbolo distintivo de la riqueza natural de Tak’alik Ab’aj.