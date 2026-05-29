Mujer muere en accidente de tránsito en Coatepeque

Por Fernando Castellanos |

Este viernes Brenda Leticia Cruz Rodas, de 29 años, murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 216 de la ruta CA-2, jurisdicción de la Lotificación Prados de Coatepeque, Quetzaltenango.

El accidente se originó cuando los tripulantes de una motocicleta perdieron el control y cayeron sobre la cinta asfáltica en el momento en que pasaba un autobús.

Respuesta de emergencia y saldo del percance

Alertados por los conductores que presenciaron el hecho, Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron de urgencia al lugar a bordo de la unidad AD-61. Al llegar, los paramédicos iniciaron los protocolos de reanimación, pero Cruz había fallecido.

El reporte de los cuerpos de socorro detalló lo siguiente:

Víctima mortal: En el lugar se confirmó el fallecimiento de Brenda Leticia Cruz Rodas, de 29 años, quien era residente del caserío Nueva Independencia, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. La causa del deceso se atribuyó a múltiples traumas provocados por el impacto.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de Brenda Leticia Cruz Rodas, de 29 años, quien era residente del caserío Nueva Independencia, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. La causa del deceso se atribuyó a múltiples traumas provocados por el impacto. Atención al conductor: El piloto de la motocicleta, cuyos datos generales no fueron establecidos en el momento, sobrevivió al percance y recibió asistencia médica en la escena debido a una crisis nerviosa severa.

Dinámica del accidente según testigos

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, la víctima mortal viajaba en la motocicleta como acompañante. Por causas que aún están bajo investigación, el conductor perdió el equilibrio, lo que provocó que ambos cayeran al pavimento.

Tras la caída, un vehículo de transporte colectivo que circulaba en la misma vía no logró frenar a tiempo, atropellando a la joven mujer.

Las fuerzas de seguridad pública procedieron a acordonar el área del accidente para resguardar la escena, quedando a la espera de los peritos del Ministerio Público (MP) para efectuar las diligencias de rigor y el traslado del cuerpo hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).