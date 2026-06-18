Muere Alex Bueno, el merenguero de «Qué cara más bonita» y «Colegiala»  

Jun 18, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El mundo del merengue y la música latina se viste de luto, este jueves 18 de junio de 2026, tras confirmarse el sensible fallecimiento del cantante dominicano Alex Bueno. El querido intérprete, dueño de una de las voces más melódicas y románticas del género, perdió la vida tras batallar durante varios meses contra graves complicaciones de salud.

Su valiente batalla contra la enfermedad

El estado de salud del artista se mantuvo bajo un cuidadoso seguimiento por parte de sus fanáticos y la prensa internacional en los últimos meses:

El diagnóstico: Su lucha comenzó a tomar un rumbo crítico en septiembre de 2025, cuando tuvo que ser trasladado a los Estados Unidos de América tras detectársele un tumor cerebral.

Su lucha comenzó a tomar un rumbo crítico en septiembre de 2025, cuando tuvo que ser trasladado a los Estados Unidos de América tras detectársele un tumor cerebral. Tratamiento: Aunque la intervención quirúrgica para extirpar el tumor fue calificada como exitosa en su momento, los estudios posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas, lo que derivó en un agresivo tratamiento preventivo.

Aunque la intervención quirúrgica para extirpar el tumor fue calificada como exitosa en su momento, los estudios posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas, lo que derivó en un agresivo tratamiento preventivo. Complicaciones finales: En los últimos días, su equipo de trabajo había confirmado su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido a desbalances severos en sus niveles de sodio y su presión arterial, cuadro que lamentablemente apagó su vida.

Un legado imborrable en la música de América Latina

Conocido popularmente como «El Mayimbito» o simplemente como una de las voces más completas de su país, Alex Bueno dejó una huella imborrable en la época dorada del merengue de los años 80 y 90, extendiendo su éxito hacia la bachata y el bolero.

Entre su vasto repertorio de éxitos indispensables en las celebraciones latinoamericanas destacan:

«Colegiala»

«Qué cara más bonita»

«Jardín prohibido»

La noticia de su deceso ha conmocionado profundamente a la República Dominicana y a la comunidad artística internacional. Pocas horas antes de confirmarse la triste noticia, grandes exponentes del género como Wilfrido Vargas, Héctor Acosta «El Torito», Manny Cruz y decenas de colegas se habían volcado a las redes sociales en intensas cadenas de oración, reflejando el inmenso cariño y respeto que el intérprete sembró a lo largo de sus décadas de trayectoria musical.