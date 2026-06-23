Juez dicta falta de mérito a favor de los cuatro acusados por el asesinato de una mujer en Pacajá Quetzaltenango.

Jun 23, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Sucesos , Xela |



Por: La redacción.



El Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango resolvió la situación jurídica de los cuatro hombres que habían sido capturados como presuntos responsables del asesinato de Lilian Mishell Barreno Velásquez.

Pese a la petición de la fiscalía, el juzgador determinó que las pruebas presentadas hasta el momento no son suficientes para mantenerlos en prisión.

Resolución judicial rechaza la petición del Ministerio Público.



Durante la audiencia de primera declaración, los fiscales del Ministerio Público (MP) solicitaron formalmente que los sindicados fueran ligados a proceso penal por el delito de asesinato.

Sin embargo, tras examinar detalladamente los indicios incluidos en la carpeta judicial, el juez de turno concluyó que no existían elementos de convicción sólidos para vincularlos directamente con el crimen.



En consecuencia, el juzgador dictó falta de mérito, ordenando la libertad de los siguientes señalados:



Walter Carrera Téllez.

Edwin Alexander Martínez Téllez, alias «El Bacho».

Miguel Ángel Córdoba López.

Juan Santizo Cumes.



Debido a esta resolución, el juez ordenó que el expediente sea devuelto de inmediato al Ministerio Público. La fiscalía deberá ampliar las pesquisas, recopilar nuevos medios de prueba y fortalecer la línea de investigación para esclarecer el hecho y dar con los verdaderos responsables.







El crimen que originó este proceso ocurrió el pasado sábado 20 de junio, alrededor de las 10:00 horas, en la 0 calle de la zona 10, en el sector de Pacajá, Quetzaltenango, donde la víctima fue interceptada de forma violenta.



Mientras el caso da este giro en los tribunales de justicia y regresa a su etapa de investigación inicial, familiares, amigos y vecinos de la localidad acompañaron los restos de Lilian Mishell Barreno Velásquez durante su sepelio, el cual se llevó a cabo la tarde de este lunes en un ambiente de consternación y exigencia de justicia.