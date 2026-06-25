INACIF identifica a víctima de ataque armado en Olintepeque

Jun 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO – Tras el ataque armado registrado el pasado domingo en el sector de La Cumbre, municipio de Olintepeque, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) ha confirmado la identidad de la víctima.

El fallecido es Carlos Rafael Méndez López, de 30 años de edad, quien perdió la vida a causa de una perforación cerebral provocada por una herida de proyectil de arma de fuego.

El suceso, que causó alarma entre los pobladores de la localidad durante el fin de semana, se mantiene bajo investigaciones por parte de las autoridades competentes.

Aunque las primeras líneas de investigación sugieren que el hecho podría estar vinculado a un crimen pasional, la policía continúa con las diligencias necesarias para esclarecer los motivos exactos del ataque y determinar la responsabilidad de los perpetradores de este suceso violento.