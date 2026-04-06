Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros habla sobre reunión por alza al combustible

Abr 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Tránsito |

Por Rubén Jocol |

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros emite un comunicado a la población en general, especialmente, a los usuarios del transporte extraurbano y a las autoridades del organismo Ejecutivo y Legislativo tras una reunión sostenida hoy.

En la reunión participan los representantes de la gremial y se abordaron algunos acuerdos a los que se llegaron para prestar el servicio a nivel nacional.

Una de las medidas es brindar más tiempo en los turnos de salida para que los buses vayan llenos y con ello solventar los costos de operación.