Foro analiza el complejo proceso de elección de magistrados y Fiscal General

Abr 9, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Con el objetivo de fortalecer la auditoría social, el Grupo Gestor de Quetzaltenango coordinó un espacio de análisis sobre los mecanismos de selección en el sistema de justicia y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Expertos desglosan el papel de las Comisiones de Postulación.

Bajo la premisa de que «una ciudadanía informada es la base de la democracia», el Grupo Gestor de Quetzaltenango lleva a cabo un foro informativo y de debate, en la zona 7 de Xela, sobre los procesos de elección de las figuras clave del sistema jurídico y electoral de Guatemala.

El evento se centra en explicar las rutas legales y los filtros que atraviesan los aspirantes a ocupar cargos en el TSE, la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la jefatura del Ministerio Público (MP).

¿Cómo se eligen los pilares del proceso?

Durante el foro se detalló que, aunque cada institución tiene sus particularidades, la mayoría se rige por el sistema de Comisiones de Postulación:

➡️ CSJ y Salas de Apelaciones: El Congreso de la República elige a partir de una nómina elaborada por una comisión integrada por decanos de facultades de derecho, representantes del Colegio de Abogados y magistrados.

➡️ TSE: La comisión de postulación entrega una lista de candidatos al Congreso de la República, donde los diputados eligen con mayoría calificada.

➡️ Fiscal General del MP: Una comisión específica evalúa perfiles y entrega una nómina de seis candidatos al Presidente de la República, quien realiza el nombramiento final.

➡️ Corte de Constitucionalidad (CC): Es una elección quina, donde intervienen cinco entes: el Congreso de la República, el Ejecutivo, la CSJ, el Consejo Superior Universitario de la USAC y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.