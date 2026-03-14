Estudiantes del CUNOC realizarán lectura del cuarto boletín de Huelga de Dolores en Xela

Mar 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Esta noche, estudiantes del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) llevarán a cabo la lectura del cuarto boletín como parte de las actividades tradicionales vinculadas a la Huelga de Dolores.

La actividad también incluirá una jornada de proyección social en el parque Benito Juárez, donde los estudiantes tienen previsto realizar la entrega de canastas con productos de consumo diario a varios comerciantes que trabajan en ese sector de la ciudad.

Entregarán cajas de lustre a personas que se dedican a este oficio en el mismo parque, como una forma de apoyar a quienes desarrollan esta actividad económica en el área.