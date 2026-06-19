Entregan Galardón María Chinchilla a docentes en Quetzaltenango

Jun 19, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes, por las celebraciones por el Día del Maestro —25 de junio—, las autoridades de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango entregaron el prestigioso «Galardón Departamental Profesora María Chinchilla 2026», un reconocimiento que premia la entrega, vocación y calidad educativa de los docentes que impactan positivamente en las aulas altenses.

🔴 ENTREGA DE GALARDÓN MARÍA CHINCHILLA | El titular de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de #Quetzaltenango, David Tirado, informa la entrega del Galardón Profesora María Chinchilla a tres docentes del departamento.



Vía Fredy López#Stereo100Noticias pic.twitter.com/YdrhCQlRzq — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 19, 2026

El emotivo acto oficial destacó la labor de aquellos educadores que, día a día, van más allá del deber para garantizar la formación integral de los estudiantes, forjando ciudadanos competentes y de beneficio para sus comunidades.

Las autoridades educativas resaltaron que este galardón, no solo premia la transmisión de conocimientos, sino el amor, la dedicación y el compromiso social con el que los docentes transforman el futuro del departamento.

Cuadro de Honor: Los rostros de la educación altense

Tras una rigurosa evaluación de méritos, el Galardón Departamental en Quetzaltenango fue otorgado a los siguientes profesionales:

➡️ Juan Agustín Pérez Cux

➡️ Ana Elizabeth Méndez Crisóstomo

➡️ Jorge Enrique Celiz Vásquez

Asimismo, por su destacada trayectoria y el impacto de su labor pedagógica en el entorno comunitario, se otorgó la Mención Honorífica a las profesoras:

➡️ Emiliana Isabel Rojas Escalante

➡️ Melina Pérez Velásquez

➡️ Alida Yomara Díaz García

➡️ Roxana Aracely Reyes Díaz

El legado histórico

El galardón lleva el nombre de la mártir de la educación guatemalteca, la profesora María Chinchilla, convirtiéndose en el máximo símbolo de dignidad, valentía y compromiso del magisterio nacional. Con este homenaje, Quetzaltenango reafirma su aplauso a quienes, con tiza y vocación, construyen un mejor país.