Elección Fiscal General 2026: Brenda Muñoz propone reforma a la política criminal y fortalecimiento de la carrera fiscal

Abr 9, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Política , Portada |

Por Fernando Castellanos |

La aspirante originaria de Quetzaltenango presentó su plan de trabajo ante la Comisión de Postulación de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala. Su estrategia se centra en la autonomía funcional, la revisión del gasto por fiscalía y el combate frontal a la corrupción mediante investigaciones modernas.

En el marco de la fase de entrevistas para la elección del próximo Fiscal General y Jefe del MP (2026-2030), la postulante Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina expuso ante los comisionados una visión orientada a la profesionalización y la objetividad del ente investigador.

Muñoz, con raíces en el occidente del país, enfatizó la necesidad de un MP que garantice el respeto a los derechos humanos mientras enfrenta con firmeza fenómenos criminales de alto impacto.

Ejes estratégicos: Una gestión basada en resultados

Durante su comparecencia, la abogada delineó una hoja de ruta centrada en la eficiencia operativa y la transparencia administrativa:

➡️ Política criminal objetiva: Propone una persecución penal técnica y alejada de presiones, priorizando el combate a la corrupción, la impunidad, el crimen organizado y la narcoactividad.

➡️ Investigación moderna: Aboga por la implementación de herramientas tecnológicas y directrices claras que garanticen la autonomía funcional de cada fiscal.

➡️ Reingeniería administrativa: Como acciones inmediatas, plantea una auditoría de la distribución del trabajo y del gasto por cada fiscalía para asegurar que los recursos lleguen a donde más se necesitan.

Fortalecimiento Territorial e Internacional

Reconociendo la diversidad delictiva del país, Muñoz Sánchez de Molina propone una regionalización inteligente:

➡️ Priorización por incidencia: Identificar municipios críticos para dotar a las fiscalías locales de mayores recursos.

➡️ Cooperación global: Fortalecer los lazos con agencias nacionales e internacionales para combatir delitos transnacionales.

➡️ Equipos especializados: Creación de unidades élite enfocadas simultáneamente en investigación criminal y protección de derechos humanos.

«Las desestimaciones deben regirse por criterios claros; no se pueden archivar casos cuando existen víctimas que aún no han recibido una respuesta del sistema», enfatizó la postulante.

Carrera fiscal y dignificación

Un punto central de su propuesta es el fortalecimiento de la carrera fiscal, buscando que los ascensos y la permanencia del personal dependan exclusivamente de sus méritos, ética y desempeño profesional, blindando a la institución de injerencias externas.

Con el cierre de esta ronda de entrevistas, la Comisión de Postulación se prepara para calificar los expedientes y conformar la nómina de seis candidatos que será enviada al Presidente de la República.