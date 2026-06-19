Detenidos por muerte violenta de adolescente

Jun 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a dos hombres por el asesinato de un adolescente, de 13 años, en la aldea Concepción, Palencia, Guatemala.

Los agentes informaron que en cumplimiento a una orden de captura por homicidio arrestaron a Rigoberto «N», de 35 años, y a José «N», 37, además aprehendieron a Juana «N», 31, por intentar oponerse al desarrollo del allanamiento y la detención de los dos hombres.

«Los hombres presuntamente son responsables de la muerte violenta de un adolescente, de 13 años, el 29 de marzo reciente, en la aldea San Guayabá, Palencia, luego de ser atacado con arma de fuego. Durante el allanamiento, también se decomisaron dos motocicletas que presuntamente se habrían utilizado para el desplazamiento durante el hecho criminal», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografías PNC