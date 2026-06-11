Colisión en la ruta Interamericana deja dos personas heridas en Nahualá

Jun 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Tránsito |

Con Fredy de León.

SOLOLÁ – Un hecho de tránsito ocurrió este jueves en el kilómetro 153 de la carretera Interamericana, jurisdicción de Nahualá, Sololá, donde un picop colisionó contra un vehículo pesado, dejando un saldo de dos personas heridas.

Socorristas que atendieron la emergencia informaron que una de las personas involucradas quedó atrapada dentro del automotor. Fue necesaria la intervención de los cuerpos de socorro para realizar maniobras de rescate, liberar a la víctima y brindarle atención prehospitalaria.

Simultáneamente, el piloto del picop fue atendido por los paramédicos debido a una herida abierta en la región frontal del cráneo.

Tras recibir las primeras curaciones en el lugar, ambos pacientes fueron estabilizados y trasladados por elementos de los Bomberos Voluntarios a un centro asistencial para recibir tratamiento especializado.

El incidente generó complicaciones momentáneas en la circulación vehicular sobre este tramo de la carretera Interamericana, la principal vía de conexión entre el Occidente del país y la ciudad capital.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los afectados ni las causas exactas que provocaron la colisión. Se espera que las investigaciones determinen las circunstancias en las que ocurrió el percance.