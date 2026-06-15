Ataque armado contra camión repartidor en La Esperanza, Quetzaltenango

Jun 15, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100

LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO – Un hecho armado se registró la tarde de este lunes contra un camión de una empresa de bebidas gaseosas, mientras este circulaba por un sector del municipio de La Esperanza. El ataque dejó daños materiales evidentes en la unidad de transporte.

De acuerdo con el reporte, al menos cuatro impactos de bala fueron visibles en el vidrio delantero del camión repartidor.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas trasladadas a centros asistenciales por heridas de proyectil de arma de fuego, aunque se informó que cuerpos de socorro atendieron a los ocupantes en el lugar debido a crisis nerviosa provocada por el incidente.

Al lugar se presentaron elementos de la Policía Nacional Civil para acordonar el área y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Este incidente ha generado preocupación entre los vecinos, quienes han solicitado a las autoridades mayor presencia policial y seguridad en el sector, ante la sospecha de que este tipo de ataques contra empresas puedan estar relacionados con el flagelo de la extorsión.

Vía Rubén Jocol.