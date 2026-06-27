Ataque armado contra camión repartidor de bebidas en San Sebastián, Retalhuleu.

Jun 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín |

Un piloto de un camión repartidor de bebidas resultó herido de bala tras ser atacado por delincuentes en el sector Doña Úrsula, en San Sebastián, Retalhuleu.

La víctima fue identificada por las autoridades como Edilson Roberto Barrios, de 48 años, quien quedó herido dentro de la cabina del transporte pesado. Curiosos y cuerpos de socorro le brindaron los primeros auxilios antes de ser trasladado para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, los responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta luego de perpetrar el ataque.

De forma preliminar, no se descarta que el hecho esté relacionado con una posible extorsión, luego de que presuntamente la víctima se negara a realizar un pago ilícito. Sin embargo, esta hipótesis aún es investigada por las autoridades.

Las diligencias continúan para dar con el paradero de los responsables y esclarecer lo sucedido.