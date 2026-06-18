Asociación Médica de Quetzaltenango desarrolla Congreso de Suroriente

Jun 18, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves, con el propósito de fomentar la educación médica continua en la región, inauguran el cuadragésimo Congreso de Suroriente, un evento académico organizado por la Asociación Médica de Quetzaltenango.

La médica Sofía Acevedo Morales, presidenta de la junta directiva de la Asociación Médica de Quetzaltenango, informó que el encuentro está dirigido al gremio de Quetzaltenango y de las regiones aledañas, abarcando a médicos generales, especialistas y subespecialistas.

Detalles del evento

Asistencia: Se registra una participación inicial de unos 180 médicos, procedentes tanto de la localidad como de la capital —municipio de Guatemala—.

Se registra una participación inicial de unos 180 médicos, procedentes tanto de la localidad como de la capital —municipio de Guatemala—. Duración: Las actividades y ponencias se llevarán a cabo durante dos días.

Las actividades y ponencias se llevarán a cabo durante dos días. Especialidades: El programa académico incluye conferencias enfocadas en diversas ramas de la medicina, tales como pediatría, cardiología, radiología y nefrología.

Según los organizadores, el congreso cuenta con la participación de diversos profesionales del sector salud con el fin de exponer los diferentes temas programados para las jornadas.