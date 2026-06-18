Accidente de transporte pesado provoca daños en red eléctrica y cortes de energía en zona 2, 5 y Cantel

Jun 18, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

QUETZALTENANGO – Un incidente vial protagonizado por un vehículo de transporte pesado dejó daños significativos en la infraestructura eléctrica del sector de Las Rosas, afectando el suministro de energía en varios puntos de la ciudad y municipios aledaños.

Según el reporte oficial, el automotor impactó contra un poste y diversas estructuras del tendido eléctrico. Ante esta situación, equipos técnicos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) se encuentran en el lugar realizando la evaluación de los daños para determinar el alcance de las reparaciones necesarias.

Simultáneamente, el equipo legal de la institución ha iniciado el proceso de recolección de información y pruebas en la escena, con el fin de identificar al responsable y proceder con las acciones legales correspondientes para que se haga cargo de los costos por los daños causados.

Debido a la magnitud del percance, usuarios de diversos sectores de las zonas 2 y 5 de Quetzaltenango, así como del municipio de Cantel, han reportado la interrupción del servicio eléctrico.

Se recomienda a los vecinos tomar las medidas preventivas necesarias mientras las cuadrillas trabajan en la restauración del suministro.