Abordan tres temas en reunión del Comude de Quetzaltenango

Abr 9, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, se desarrolla la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo (Comude), en la cual abordan tres temas.

Las autoridades priorizaron la reposición del sistema de tratamiento de aguas residuales, en la zona 8 de Xela, e integraron a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) a la Comisión de Infraestructura.

Además, se informó sobre atención a migrantes retornados y trámites del Registro Nacional de las Personas (Renap).

En la reunión participaron integrantes de la Comisión de la Mujer y líderes comunitarios.