Vecinos de Olintepeque alarmados por retumbos y olor a azufre

Por Erick Colop |

El lunes reciente, un grupo de expertos en volcanes desarrollaron una verificación en un cerro del Valle de Xepaú, Olintepeque, Quetzaltenango, luego de conocer reportes de vecinos sobre retumbos y olor a azufre.

“Según los vecinos, esto podría tratarse de un volcán; sin embargo, tras la verificación no se pudo obtener datos y evidencias sobre los reportes”, dijo Edy Maldonado, vulcanólogo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Maldonado agregó que, por la cadena volcánica, existen altas probabilidades que en cualquier parte de Quetzaltenango se puedan generar este tipo de situaciones.

Maldonado dijo que se le pidió a los vecinos que informen de inmediato cuando observen de nuevo estos fenómenos y así desarrollar una inspección rápida y establecer qué ocurre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.