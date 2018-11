Sin atender problema de perros callejeros en Xela

Por Shirlie Rodríguez |

En lo que va del año, en el Centro de Atención Permanente (CAP), en la zona 3 de Xela, han sido atendidas más de 1 mil 500 personas que han sido mordidas por perros.

Salvador Soto, director del CAP, refiere que a este problema no se le ha dado solución desde años, porque las autoridades municipales han indicado que se harán cargo de los perros al desarrollar el proyecto de una Perrera Municipal, pero no hay avances.

La población que es afectada por mordeduras de perros requiere atención médica, por ello según Soto, han buscado estar abastecidos y brindar tratamiento a los pacientes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.