Quetzalteca gana premio Maestra 100 Puntos

Por Carlos González |

Impulsada por mejorar y brindar una enseñanza de calidad a sus estudiantes, en el Instituto Privado de Occidente, la maestra Flor de María Momotic de Pojoy fue la ganadora del Premio Maestro 100 Puntos.

Con ocho años de impartir docencia dice: “Es un compromiso y satisfacción llegar a ser seleccionada en 25 propuestas enviadas a Empresarios por la Educación, quienes brindan este premio, me siento comprometida para seguir haciendo de la mejor manera mi trabajo”, expresó Momotic.

La docente resaltó que su propuesta es en el área de matemáticas, a traves de varias estrategias para promover en sus estudiantes un pensamiento crítico y enfoque científico.

A cada maestro galardonado se le entregó un premio en efectivo de Q10 mil, una computadora portátil, una biblioteca personal, electrodomésticos y la posibilidad de obtener una beca en una de las universidades del país, una beca para estudiar inglés, un trofeo, un pin conmemorativo, un diploma y regalos complementarios.

