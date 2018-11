Inab desarrolla taller en el MP por comercio de pinabete

Por Oswaldo Cop |

Personal del Instituto Nacional de Bosques (Inab) desarrolla un taller con trabajadores de la Fiscalia Distrital del Ministerio Público (MP) de Quetzaltenango. El tema principal es abordar el comercio del pinabete y productos elaborados con esta especie.

Entre los objetivos está informar al personal del MP sobre el plan de Protección Navideño 2018 y planificar acciones en conjunto.

En la capacitación se brindan detalles de cómo manejar un caso donde una persona sea detenida por el transporte ilegal del pinabete o si sólo se comete un error en el llenado de la boleta de envío por los productores.

