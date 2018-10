Falta de acuerdo municipal frena inicio de operaciones de buses en la zona 8 de Xela

Por Carlos González |

La semana pasada, el Concejo Municipal de Quetzaltenango autorizó que la Cooperativa Vista Bella preste el servicio del transporte urbano en la colonia El Maestro, zona 8; sin embargo, hasta ahora se tienen atrasos con el acuerdo municipal para iniciar a funcionar.

Los vecinos de la zona 8 han sufrido, desde hace más de tres meses, por la falta de buses, por ello, solicitaron al Concejo que se ampliara la ruta de Vista Bella, que cubre la zona 11.

“En la noche la avenida principal es muy oscura y corremos riesgo de ser asaltados, además debemos caminar con carga del mercado y cruzar la calle principal para poder buscar un bus”, explicó Patricia Barrios, vecina.

De acuerdo a las autoridades municipales, esta semana saldrá el acuerdo municipal para que inicie a funcionar la ruta.

