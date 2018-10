Continúa investigación del caso donde estudiantes portaron mantas durante desfile en Xela

Por Oswaldo Cop |

Autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) afirmaron que continúan investigación del caso de las mantas en rechazo al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para determinar cómo sucediera los hechos.

En el inicio de las fiestas de Independencia en Xela, niños de varios centros educativos portaron mantas en rechazo a Morales y en favor de la continuidad de la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig), situación que originó una investigación del Mineduc.

El viceministro de Educación, Daniel Domingo López, explicó que se deben seguir todos los procesos administrativos. “Para el ministerio es de suma importancia resolver cómo ocurrieron los hechos durante el desfile y determinar si existe manipulación”, mencionó el funcionario.

Hasta el momento, no se tiene una fecha de cuándo podría concluir el proceso de investigación, explican las autoridades del Mineduc.

