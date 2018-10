Comuna de Xela desembolsará en dos meses Q10 millones para pagar salarios y bono a empleados

Por Carlos González |

La Municipalidad de Quetzaltenango deberá desembolsar en noviembre y diciembre Q10 millones para pagarle a los 1 mil 50 empleados salario, aguinaldo y bono navideño.

“Es una situación financiera crítica que la municipalidad vive cada fin de año por la alta cantidad de dinero que se desembolsa para el pago a los empleados municipales”, explicó el director de Recursos Humanos de la comuna, Marios Solís.

Los empleados reciben 14 salarios al año, que incluyen Aguinaldo y Bono 14, a estos se suman tres bonos más, el navideño, bono sobre el Bono 14 y el vacacional.

