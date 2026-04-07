Retiran chatarra de antiguo hospital en Quetzaltenango

Abr 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy inició el proceso para retirar la chatarra que se encuentra en el edificio del antiguo Hospital General de Occidente, en la 14 avenida, zona 1 de Quetzaltenango, desde hace más de 30 años.

En la actualidad este edificio es la sede del Hogar para Ancianos Varones La Misericordia. El ministro de la Defensa brindó un camión y elementos del Ejército de Guatemala para apoyar con el desalojo de la chatarra.

La chatarra será dirigida al parqueo del Hospital General de Occidente (HRO) para proceder a la deschatarrización en este lugar.