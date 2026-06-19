Reforestan en el cerro El Baúl de Quetzaltenango

Por Rubén Jocol |
Este viernes, personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y otras instituciones participan en reforestación en el cerro El Baúl, zona 5 de Quetzaltenango.
En la actividad, donde siembran más de 500 árboles, participan representantes de varias instituciones, entre ellas:
- Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat)
- Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)
- Bomberos Forestales
- Municipalidad de Quetzaltenango
- Instituto Nacional de Bosques (Inab)
- Policía de Turismo y representantes del Jefe de Distrito de la Policía Nacional Civil (PNC)