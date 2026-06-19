Reforestan en el cerro El Baúl de Quetzaltenango

Jun 19, 2026 | Actualidad, Portada, Xela | 0 Comentarios

Por Rubén Jocol |

Este viernes, personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y otras instituciones participan en reforestación en el cerro El Baúl, zona 5 de Quetzaltenango.

En la actividad, donde siembran más de 500 árboles, participan representantes de varias instituciones, entre ellas:

  • Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat)
  • Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)
  • Bomberos Forestales
  • Municipalidad de Quetzaltenango
  • Instituto Nacional de Bosques (Inab)
  • Policía de Turismo y representantes del Jefe de Distrito de la Policía Nacional Civil (PNC)
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