Quetzaltenango será sede de la Cumbre de Empresas Familiares 2026

Jun 22, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – Con el objetivo de fortalecer y transformar el tejido empresarial de la región, el próximo jueves 02 de julio de 2026 se llevará a cabo el evento “Construyendo Legados Empresariales con Visión de Futuro” en el Centro de Convenciones Gran Karmel, en Quetzaltenango.

El foro empresarial, organizado por Grupo Gestor, está dirigido a líderes, fundadores, directivos y emprendedores. Durante la jornada, que se desarrollará de 08:00 a.m. a 02:30 p.m., se abordarán temáticas fundamentales para el éxito a largo plazo, tales como:

Sucesión y continuidad empresarial.

Liderazgo transformacional.

Protocolos familiares y crecimiento estratégico.

Construcción de marcas con impacto global.

El evento contará con la participación de destacados expositores.

Lic. José Ralón: Fundador de Radio Comunicaciones de Occidente RCO (Stereo 100 y 95.5 Evolución).

Sr. Juan Pablo Tovar: Fundador de Supermercados El Gran Gallo.

Lic. Jorge Mario González: Fundador de Restaurante Ay Chihuahua.

Lic. Maynor Hernández: Moderador del foro.

La inversión para participar es de Q225.00. Los interesados deberán realizar su transferencia a la cuenta de Banco Industrial número 2330060118, a nombre de la Asociación para Desarrollo Económico, y posteriormente completar el registro en el formulario digital habilitado por la organización.

https://forms.office.com/r/5mdkh6Pi3s

La boleta de pago deberá enviarse al número de WhatsApp 5690-2305 para confirmar su inscripción.