Puente de Amistad abre convocatoria para el Premio Mujer Emprendedora 2026

Jun 2, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

La organización sin fines de lucro Puente de Amistad anunció el lanzamiento de la convocatoria en Quetzaltenango para la sexta edición del Premio Mujer Emprendedora 2026. El certamen tiene como objetivo visibilizar y premiar proyectos liderados por mujeres que generen un impacto en la economía local y en sus comunidades.

El premio, establecido en el año 2020, reconoce trayectorias en categorías de emprendimiento, liderazgo e impacto social. Según explicó Nohelia Guarchaj, gerente de marketing de la organización, la iniciativa pretende hacer públicos los logros de las participantes y fomentar el desarrollo empresarial femenino.

Bases y participación

La convocatoria está dirigida a mujeres emprendedoras quienes cumplan con los criterios señalados en las bases del concurso. Las interesadas pueden postularse a sí mismas o ser nominadas por terceros.

Plazo de inscripción: El periodo de recepción de candidaturas iniciará el 1 de junio y finalizará el 31 de julio de 2026.

El periodo de recepción de candidaturas iniciará el 1 de junio y finalizará el 31 de julio de 2026. Canales de postulación: El proceso se gestionará a través de formularios disponibles en la página de Facebook de la organización (Puente de Amistad Guatemala) y por medio de la línea de WhatsApp 30226118.

Las seleccionadas recibirán reconocimientos e incentivos diseñados para el fortalecimiento de sus negocios. La entrega de los galardones se llevará a cabo durante el último trimestre de 2026 en una ceremonia que reunirá a sectores empresariales, medios de comunicación y líderes comunitarios.

Perfil de la organización

Puente de Amistad es una entidad que trabaja con mujeres en áreas rurales y comunidades indígenas de Guatemala. Su metodología combina servicios de microfinanzas con programas de educación, salud y capacitación técnica orientados al desarrollo empresarial.