Promueven ruta de denuncia y atención con pertinencia cultural en Quetzaltenango

Por Osmar Toc |

La directora de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra) en Quetzaltenango, Claudia Pac, informó que este martes se desarrolla un diálogo dirigido a jefes de instituciones públicas y representantes de organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de fortalecer la atención de casos de discriminación en sus dependencias.

Según explicó Pac, la actividad busca orientar a las autoridades sobre cómo actuar cuando se presenten denuncias por discriminación, así como dar a conocer la ruta adecuada para estos procesos. Además, se abordan aspectos de derecho nacional e internacional relacionados con los pueblos indígenas.

La funcionaria destacó la importancia de este tipo de acercamientos, debido a que muchas personas que acuden a distintas instituciones no reciben una atención con pertinencia cultural ni en su idioma. «Es necesario contar con intérpretes para garantizar una atención adecuada, pero también que las autoridades conozcan que la discriminación está tipificada como delito en el artículo 202 Bis del Código Penal», señaló.

Pac agregó que estas acciones también buscan fortalecer el compromiso institucional, mediante talleres, diplomados, diálogos y mesas técnicas, en las que se abordan los derechos de los pueblos indígenas y las normativas vigentes en el país.

Finalmente, indicó que durante el 2026 se continuará con este tipo de actividades, ampliando la participación a sectores clave como salud, educación y el Organismo Judicial, con el fin de garantizar una atención inclusiva y libre de discriminación en todos los servicios públicos.