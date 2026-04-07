Presentarán libro «Oráculo de los significados perdidos» en Quetzaltenango

Abr 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La escritora quetzalteca, Verónica Reyes, anunció la presentación de su más reciente obra titulada «Oráculo de los significados perdidos», el próximo viernes 10 de abril, a las 18.30 horas, en las instalaciones de Galería Lands, en la zona 1 de Quetzaltenango.

Según explicó la autora, este libro surge como una reflexión personal vinculada a su experiencia durante el conflicto armado interno en Guatemala, etapa que vivió siendo adolescente y que, asegura, dejó una huella profunda marcada por el miedo y la falta de comprensión del contexto histórico.

Reyes indicó que la obra representa una especie de «deuda histórica» que busca saldar a través de la poesía, no desde una postura política, sino desde un enfoque ético y poético que invita a la conciencia, la memoria y la reflexión colectiva.

«El pasado no puede separarse del presente. Lo que vivimos hoy tiene un origen, y es importante recordarlo para aprender, sanar y avanzar como sociedad», expresó la escritora.

El libro propone, a través de sus textos, abrir espacios de diálogo y generar conciencia, especialmente, en las nuevas generaciones, sobre los hechos que marcaron la historia del país, con la intención de promover cambios y construir un futuro diferente.

La autora hizo la invitación a la población a participar en la presentación, donde se compartirá más sobre el contenido de la obra y su proceso creativo.