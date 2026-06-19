Presentan en Quetzaltenango «Guía práctica para la atención y protección de los Derechos Humanos en los sectores de justicia y salud»

Por Fredy López |

Este viernes, en el Centro de Convecciones Gran Karmel, zona 7 de Quetzaltenango, se desarrolla una reunión extraordinaria de la Comisión Departamental de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Codevet), en coordinación con el Consorcio APEVIHS y la Asociación IDEI⁠.

El objetivo principal del encuentro fue la presentación oficial del documento titulado «Guía práctica para la atención y protección de los Derechos Humanos en los sectores de justicia y salud»⁠. Esta herramienta surge como un esfuerzo conjunto para contrarrestar las constantes vulneraciones de derechos fundamentales en el país, ofreciendo lineamientos institucionales claros de actuación con respeto y sin discriminación⁠.

Un mapa de ruta contra la vulneración de derechos

Osvaldo López, coordinador de proyectos de la Asociación IDEI, explicó durante el evento que la guía funciona esencialmente como una ruta de atención dirigida a proteger los derechos de poblaciones clave y, de manera muy especial, de las personas que viven con VIH.

«Queremos empoderar tanto al sector justicia como al sector salud en el tema de cómo tratar a estas poblaciones y crear también esas rutas de atención», señaló López, destacando la necesidad de unificar criterios y sensibilizar a los funcionarios públicos.

Herramientas prácticas para las instituciones

La actividad contó con la participación de diversas organizaciones y entidades vinculadas de manera directa al sistema judicial y de salud. Uno de los propósitos clave de este documento es dotar a las instituciones de la terminología y los conceptos adecuados en materia de derechos humanos, ya que en muchas ocasiones el desconocimiento técnico dificulta la correcta aplicación de los protocolos vigentes.

De acuerdo con los organizadores, la guía se distribuyó de forma impresa a los asistentes⁠, consolidándose como un instrumento práctico para que las autoridades y el personal técnico de Quetzaltenango puedan actuar de manera eficaz y articulada ante cualquier denuncia o sospecha de violación a los derechos humanos o delitos relacionados con la explotación y trata de personas.