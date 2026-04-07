PNC captura a presuntos robamotos

Abr 7, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

En los operativos de seguridad desarrollados por agentes de la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Rivera del Río, zona 13 de San Miguel Petapa, Guatemala, arrestan a cuatro presuntos robamotos.

Los detenidos son Kenne “N”, de 25 años; Ángel “N”, de 21 años; Joel “N” e Inmer “N”. Las autoridades localizaron nueve municiones para fusil.

«En el lugar también fueron consignadas tres motocicletas con reporte de robo, así como otras tres motocicletas que carecían de tarjeta de circulación, por lo que la investigación sigue», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografías PNC