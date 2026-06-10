PNC captura a hombre por parricidio y femicidio en grado de tentativa

Jun 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Rigoberto «N», de 55 años, durante un allanamiento en la aldea La Barrita Vieja, Puerto de San José, Escuintla, por ser el presunto responsable de parricidio y femicidio en grado de tentativa.

«El detenido, presuntamente, le realizó una cesárea a su hija, de 19 años, quien estaba en labor de parto, lo que le causó heridas a ella y a su bebé, quienes el 5 de este mes ingresaron a un centro asistencial en estado delicado», indica la publicación de la PNC.

Las autoridades localizaron en el allanamiento varios indicios, los cuales se presume que fueron utilizados en esa ocasión.

Información y fotografía PNC