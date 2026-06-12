Ondas del Este y sistemas de baja presión provocarán intensas lluvias este fin de semana

Por Fernando Castellanos |
El paso de ondas del Este y la influencia de sistemas de baja presión en el Océano Pacífico marcarán las condiciones climáticas en la mayor parte del territorio nacional, este sábado 13 y domingo 14 de junio, en Guatemala.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que se espera un ambiente cálido y húmedo en el día, con un incremento significativo de nublados, lluvias y tormentas eléctricas durante las tardes y noches.
Regiones con mayor susceptibilidad a las tormentas
El reporte meteorológico detalla que, aunque las mañanas presentarán neblina y temperaturas cálidas, la inestabilidad atmosférica se agudizará después del mediodía.
Las regiones que bajo este pronóstico registrarán los mayores acumulados de agua son:
- La Costa del Pacífico y Bocacosta.
- El Occidente y Altiplano Central.
- La Franja Transversal del Norte.
- Las regiones del Caribe y distintos puntos del Oriente del país.
- Alerta por emergencias colaterales y lahares.
Debido a la continuidad de las precipitaciones y la acumulación de humedad que ya registran los suelos, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) alertó sobre una alta probabilidad de incidentes que podrían poner en riesgo a las comunidades y colapsar servicios básicos.
Los principales riesgos identificados para este fin de semana incluyen:
- Crecidas y desbordamientos: Incremento repentino en el caudal de los ríos e inundaciones urbanas.
- Daños en la infraestructura: Deslizamientos de tierra y derrumbes que podrían afectar la red vial del país.
- Actividad volcánica: Alto riesgo de descenso de lahares (corrientes de lodo y sedimento) en las faldas de la cadena volcánica.
Guía de prevención para la ciudadanía
Ante este escenario, el Sistema Conred mantiene un monitoreo constante y la coordinación con las autoridades municipales y departamentales. Asimismo, emitió un pliego de recomendaciones preventivas para la población:
- Inspección en el hogar: Revisar el estado actual de los techos, asegurar los drenajes limpios y despejar las cunetas cercanas a las viviendas para evitar estancamientos de agua.
- Precaución al transitar: Abstenerse de cruzar ríos crecidos, badenes o calles con altos niveles de inundación, tanto a pie como en vehículo.
- Plan de contingencia: Identificar las áreas seguras de la comunidad, trazar rutas de evacuación hacia los albergues locales y mantener lista la Mochila de las 72 Horas por cada miembro de la familia.
Las autoridades recuerdan a la población reportar cualquier situación de riesgo o daño estructural de inmediato a la línea de emergencia nacional 119 de la Conred.