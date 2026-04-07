NASA publica las primeras fotos de la cara oculta de la Luna

Abr 7, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

Por Herberth Tax |

Artemis II desarrolla, el lunes reciente, el periodo de observación lunar, la etapa crucial de la misión y en la que en menos de siete horas marcó varios hitos, entre ellos, el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación en el espacio y ver la cara más oculta de la Luna.

Los cuatro astronautas también presenciaron y captaron imágenes de un eclipse solar.

Este martes la tripulación abandona la esfera de influencia de la Luna y se pone en marcha en el viaje de regreso a la Tierra.

Texto: Telemundo Internacional / Fotografía NASA